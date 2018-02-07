Манговый курд

Сегодня решила поделиться с вами одним из любимых курдов с манго1! Так же я люблю еще делать его с добавлением маракуйи! Честно признаюсь, что в последнее время это мое самое любимое сочетание. Я использую готовое замороженное пюре. Так я всегда уверена в результате и вкусе того, что готовлю.

Соотношение фруктов и количество сахара в этом рецепте может быть разным, все зависит от вашего вкуса: хотите вы чтобы курд был более нежным и сладким на вкус или более кислым. Готовится он очень легко и быстро, хранить лучше в герметично закрытой банке в холодильнике до 7-10 дней. Этот курд вы можете использовать и как топпинг в кашу или блинчики на завтраки, начинку в капкейки или торт. Я использую его так же в начинку для эклеров.

Единственное, курд получается немного жидковатым в начинку, поэтому если вы планируете его использовать в эклеры, капкейки и тд, то в конце приготовления курда, как только вы снимете его с плиты, добавить 2-3 грамма желатина, чтобы он стал чуть более плотным. Так же для загущения курда вы можете добавить крахмал. Лучше если это будет кукурузный крахмал, так курд будет иметь более нежную консистенцию.