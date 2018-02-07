Манговый курд

Сегодня решила поделиться с вами одним из любимых курдов с манго1! Так же я люблю еще делать его с добавлением маракуйи! Честно признаюсь, что в последнее время это мое самое любимое сочетание. Я использую готовое замороженное пюре. Так я всегда уверена в результате и вкусе того, что готовлю.

Соотношение фруктов и количество сахара в этом рецепте может быть разным, все зависит от вашего вкуса: хотите вы чтобы курд был более нежным и сладким на вкус или более кислым. Готовится он очень легко и быстро, хранить лучше в герметично закрытой банке в холодильнике до 7-10 дней. Этот курд вы можете использовать и как топпинг в кашу или блинчики на завтраки, начинку в капкейки или торт. Я использую его так же в начинку для эклеров.

Единственное, курд получается немного жидковатым в начинку, поэтому если вы планируете его использовать в эклеры, капкейки и тд, то в конце приготовления курда, как только вы снимете его с плиты, добавить 2-3 грамма желатина, чтобы он стал чуть более плотным. Так же для загущения курда вы можете добавить крахмал. Лучше если это будет кукурузный крахмал, так курд будет иметь более нежную консистенцию.

Я всегда рада, когда вы готовите по рецептам с моего сайта и делитесь со мной результатами в соцсетях или в комментариях на сайте.

Ингредиенты

  • 200 гр пюре (я брала 130 гр пюре манго и 70 гр пюре маракуйи)
  • 100 гр желтка (4-5 шт желтка)
  • 120 гр яиц (2 яйца С0)
  • 110 гр сахара
  • 100 гр сливочного масла
  • 2-3 гр желатина (по необходимости)

Рецепт

  1. Яйца, желтки и сахар смешать, пюре в сотейнике поставить на огонь и довести до 55-60С.
  2. Вливаем яичную смесь с сахаром и держим на среднем огне постоянно интенсивно помешивая. Крем необходимо довести до кипения, она заметно загустеет. Как только появятся крупные пузыри во время кипения, курд можно снимать с огня.
  3. Если вам нужно будет добавить желатин, чтобы получить более плотную консистенцию, то его нужно замочить заранее и добавить в тот момент, когда снимете курд с огня и хорошо размешать.
  4. После того как курд снимете с огня, по кусочку добавляйте сливочное масло комнатной температуры и пробейте муссу блендером. Переложите готовый курд в банку с плотной крышкой и храните его в холодильнике.

Понравился рецепт MaryBakery?

Буду очень благодарна вашей поддержке моего проекта в виде перевода любой суммы на Яндекс.Кошелек.

Основные ингредиенты: манго, маракуйя

Теги: заварное тесто, заварной крем, курд, эклеры

Также вам, возможно, понравится
АПЕЛЬСИНОВЫЙ КУРД
zavarnoe-pirozhnoe-shu-s-fistashkovym-kremom-kak-prigotovit-profitroli-podrobnyj-recept Заварное пирожное шу с фисташковым кремом
Наполеон с рублено-слоеным тестом
Лимонный курд и все, что нужно знать об этом креме
КАРАМЕЛЬНЫЕ ШУ ПО РЕЦЕПТУ КРИСТОФА МИШАЛАКА
ТОРТ НАПОЛЕОН
Эклеры манго - маракуйя
Клубничный тарт с заварным кремом
0 ответы

Комментировать

Есть вопросы или комментарии?
Пишите, буду рада пообщаться!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *