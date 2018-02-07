Манговый курд
Сегодня решила поделиться с вами одним из любимых курдов с манго1! Так же я люблю еще делать его с добавлением маракуйи! Честно признаюсь, что в последнее время это мое самое любимое сочетание. Я использую готовое замороженное пюре. Так я всегда уверена в результате и вкусе того, что готовлю.
Соотношение фруктов и количество сахара в этом рецепте может быть разным, все зависит от вашего вкуса: хотите вы чтобы курд был более нежным и сладким на вкус или более кислым. Готовится он очень легко и быстро, хранить лучше в герметично закрытой банке в холодильнике до 7-10 дней. Этот курд вы можете использовать и как топпинг в кашу или блинчики на завтраки, начинку в капкейки или торт. Я использую его так же в начинку для эклеров.
Единственное, курд получается немного жидковатым в начинку, поэтому если вы планируете его использовать в эклеры, капкейки и тд, то в конце приготовления курда, как только вы снимете его с плиты, добавить 2-3 грамма желатина, чтобы он стал чуть более плотным. Так же для загущения курда вы можете добавить крахмал. Лучше если это будет кукурузный крахмал, так курд будет иметь более нежную консистенцию.
Ингредиенты
- 200 гр пюре (я брала 130 гр пюре манго и 70 гр пюре маракуйи)
- 100 гр желтка (4-5 шт желтка)
- 120 гр яиц (2 яйца С0)
- 110 гр сахара
- 100 гр сливочного масла
- 2-3 гр желатина (по необходимости)
Рецепт
- Яйца, желтки и сахар смешать, пюре в сотейнике поставить на огонь и довести до 55-60С.
- Вливаем яичную смесь с сахаром и держим на среднем огне постоянно интенсивно помешивая. Крем необходимо довести до кипения, она заметно загустеет. Как только появятся крупные пузыри во время кипения, курд можно снимать с огня.
- Если вам нужно будет добавить желатин, чтобы получить более плотную консистенцию, то его нужно замочить заранее и добавить в тот момент, когда снимете курд с огня и хорошо размешать.
- После того как курд снимете с огня, по кусочку добавляйте сливочное масло комнатной температуры и пробейте муссу блендером. Переложите готовый курд в банку с плотной крышкой и храните его в холодильнике.
Основные ингредиенты: манго, маракуйя
Теги: заварное тесто, заварной крем, курд, эклеры
КомментироватьЕсть вопросы или комментарии?
Пишите, буду рада пообщаться!